ФСБ задержала волгоградца за поддержку ВСУ и призывы к насилию над россиянами
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления спецслужбы.
«34-летний житель Волгограда с использованием сети интернет публиковал высказывания, поддерживающие действия Украины», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что также в его заявлениях содержалось побуждение применять насилие в отношении россиян.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России.
Ранее в Брянске мужчину приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене.