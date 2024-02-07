ФСБ задержала волгоградца за поддержку ВСУ и призывы к насилию над россиянами

Сотрудники ФСБ задержали жителя Волгограда за причастность к распространению в интернете экстремистских материалов, в которых он выражал поддержку Украине и призывал применять насилие в отношении россиян.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления спецслужбы. «34-летний житель Волгограда с использованием сети интернет публиковал высказывания, поддерживающие действия Украины», — отмечается в заявлении. Уточняется, что также в его заявлениях содержалось побуждение применять насилие в отношении россиян. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России. Ранее в Брянске мужчину приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене.