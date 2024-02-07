RT в Telegram
Подпишись

ФСБ задержала волгоградца за поддержку ВСУ и призывы к насилию над россиянами

Короткая ссылка
Сотрудники ФСБ задержали жителя Волгограда за причастность к распространению в интернете экстремистских материалов, в которых он выражал поддержку Украине и призывал применять насилие в отношении россиян.
ФСБ задержала волгоградца за поддержку ВСУ и призывы к насилию над россиянами
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления спецслужбы.

«34-летний житель Волгограда с использованием сети интернет публиковал высказывания, поддерживающие действия Украины», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что также в его заявлениях содержалось побуждение применять насилие в отношении россиян.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России.

Ранее в Брянске мужчину приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить