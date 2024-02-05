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ФСБ России предотвратила теракт в отношении одного из руководителей Крыма

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Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт, организованный СБУ в отношении одного из руководителей Крыма.
ФСБ России предотвратила теракт в отношении одного из руководителей Крыма
  • РИА Новости

Как сообщили в ведомстве, в Крыму задержали российских граждан В.А. Боднаря, О.В. Шевченко и В.В. Ананьева, которые по заданию Службы безопасности Украины в Симферополе готовили подрыв автомобиля, принадлежащего одному из руководителей Крыма. Они дали признательные показания.

Уточняется, что у задержанных изъяты радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия, радиопередающее устройство и другое.

Возбуждены уголовные дела.

1 февраля сотрудники управления ФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя Петропавловска-Камчатского по подозрению в подготовке теракта.

24 января суд на два месяца арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Рыбинске.

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