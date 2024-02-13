Изъяты и обезврежены пять СВУ: в ФСБ заявили о предотвращении подрыва на газораспределительной станции в Ленобласти

В Ленинградской области предотвращён теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами на трубопроводном узле одной из газораспределительных станций региона. Сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина, у которого нашли пять готовых к применению самодельных взрывных устройств. Сам задержанный заявил, что получил задание на подрыв от украинских спецслужб.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о предотвращении подрыва газораспределительной станции в Ленинградской области, планировавшегося украинскими спецслужбами.

«В результате отработки поступившего сигнала о появлении подозрительного лица в районе газораспределительной станции и своевременных скоординированных действий преступник был выявлен и задержан. Им оказался иностранный гражданин, украинец по национальности», — говорится в сообщении ЦОС.

Отмечается, что у задержанного изъято и обезврежено пять готовых к применению самодельных взрывных устройств, которые он пытался заложить на трубопроводном узле.

На распространённой ЦОС ФСБ видеозаписи задержанный заявил, что действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

«На территории России оказался по заданию СБУ. Задача была повредить трубопровод методом подрыва», — заявил он. Задержанный также уточнил, что координаты места хранения взрывного устройства он получил через Telegram.

Днём ранее в ЦОС ФСБ сообщили о задержании гражданина Белоруссии, причастного к поджогу в Туле тяговой электроподстанции АО «Тульские городские электросети» по заданию украинских спецслужб.

Как уточнили в ведомстве, задержанный, который до этого отбывал наказание в Белоруссии за хулиганство с применением оружия, взрывчатых либо горючих веществ, в январе установил контакт с сотрудником украинских спецслужб.

Позднее мужчина прибыл в Тулу, где изготовил самодельное зажигательное устройство и выполнил поджог электроподстанции. По данным ФСБ, он предоставил отчёт об этих действиях куратору, за что получил денежное вознаграждение и следующее задание — поджог трансформаторной электроподстанции и насосной станции в Воронеже.

Кроме того, 5 февраля в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в отношении одного из руководителей в Крыму. Силовики задержали группу лиц, которая готовила подрыв автомобиля одного из представителей местной власти. У злоумышленников нашли несколько взрывных устройств, изготовленных с применением зарубежных компонентов.

Более 400 террористических преступлений предотвращено с начала СВО

13 февраля состоялось заседание Национального антитеррористического комитета, в ходе которого председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников привёл данные о террористической активности в РФ.

Также по теме Был завербован сотрудником украинских спецслужб: гражданин Белоруссии задержан за поджог электроподстанции в Туле Гражданин Белоруссии, причастный к совершённому 6 февраля поджогу тяговой электроподстанции в Туле, был задержан в Воронеже, где ему...

По его словам, международные террористические организации на фоне СВО активизировали вербовку через интернет, пытаясь найти потенциальных исполнителей террористических преступлений.

Как уточнил Бортников, западные спецслужбы и подконтрольные им украинские центры информационно-психологических операций стремятся вовлечь российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность.

«С начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений, которые готовили лица, завербованные международными террористическими организациями, украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями или подпавшие под влияние антироссийской пропаганды», — говорится в сообщении НАК.

Наряду с этим в рамках противодействия массированному распространению террористического и экстремистского контента в сети выявлено и удалено более 360 тыс. экстремистских материалов, а также заблокирован доступ к 70 тыс. страниц.