Задержанный в Ленобласти признался в планах взорвать трубопровод по заданию СБУ
Задержанный в Ленинградской области признался в планах взорвать трубопровод по заданию Службы безопасности Украины.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видео, распространённое Федеральной службой безопасности.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России пресекли диверсию на газораспределительной станции в Ленинградской области.
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