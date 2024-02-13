Сотрудники ФСБ пресекли деятельность сторонников АУЕ в Тыве
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с ФСИН России продолжаются мероприятия по... нейтрализации угроз, исходящих от деятельности запрещённой... международной экстремистской организации «Арестантское уголовное единство», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что совместно со СК России была собрана доказательная база совершения сторонниками идеологии АУЕ из Тывы тяжких и особо тяжких преступлений.
«Задокументированы факты создания её главарями организованного преступного сообщества, которым контролировались межрегиональные каналы незаконного оборота наркотических средств, осуществлялись вымогательства денежных средств у представителей бизнес-структур, «крышевание» высокорентабельных межрегиональных автоперевозок», — указали в спецслужбе.
Подчёркивается, что в преступную деятельность были активно вовлечены подростки.
«В рамках возбуждённых ГСУ СК России уголовных дел... задержаны девять жителей Республики Тыва и житель г. Красноярска, подозреваемые в причастности к созданию и участию в деятельности преступного сообщества», — заключили в ФСБ.
Ранее в СИЗО Кабардино-Балкарии выявили ячейку АУЕ*.
* Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано экстремистским и запрещено на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020.