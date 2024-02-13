Сотрудники ФСБ пресекли деятельность сторонников АУЕ в Тыве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность сторонников АУЕ* в Тыве. Совместно со Следственным комитетом ведомство собрало исчерпывающую доказательную базу преступлений экстремисткой организации.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с ФСИН России продолжаются мероприятия по... нейтрализации угроз, исходящих от деятельности запрещённой... международной экстремистской организации «Арестантское уголовное единство», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что совместно со СК России была собрана доказательная база совершения сторонниками идеологии АУЕ из Тывы тяжких и особо тяжких преступлений.

«Задокументированы факты создания её главарями организованного преступного сообщества, которым контролировались межрегиональные каналы незаконного оборота наркотических средств, осуществлялись вымогательства денежных средств у представителей бизнес-структур, «крышевание» высокорентабельных межрегиональных автоперевозок», — указали в спецслужбе.

Подчёркивается, что в преступную деятельность были активно вовлечены подростки.

«В рамках возбуждённых ГСУ СК России уголовных дел... задержаны девять жителей Республики Тыва и житель г. Красноярска, подозреваемые в причастности к созданию и участию в деятельности преступного сообщества», — заключили в ФСБ.

Ранее в СИЗО Кабардино-Балкарии выявили ячейку АУЕ*.

* Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано экстремистским и запрещено на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020.