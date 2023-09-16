В СИЗО Кабардино-Балкарии выявили ячейку АУЕ

В одном из СИЗО Кабардино-Балкарии выявили ячейку экстремистского движения АУЕ*. Следователи возбудили три уголовных дела.

Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«ГСУ СК России по СКФО возбуждено уголовное дело в отношении Азамата Карданова, Руслана Назранова, Жантемира Тешева, Мажида Мадатова, Астемира Фашмухова и Михаила Кочаряна», — говорится в сообщении.

Карданова, которого подозревают в создании ячейки, задержали. Остальные подозреваемые в участии в преступной деятельности отбывают наказание в исправительных учреждениях ФСИН России.

Утверждается, что расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее стало известно, что в Калмыкии арестованы участники экстремистского движения АУЕ, которые привлекли в свою группировку около 200 человек, многие из которых не достигли 18 лет.

* Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано экстремистским и запрещено на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020.