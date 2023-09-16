Узнать больше

В СИЗО Кабардино-Балкарии выявили ячейку АУЕ

Короткая ссылка
В одном из СИЗО Кабардино-Балкарии выявили ячейку экстремистского движения АУЕ*. Следователи возбудили три уголовных дела.
В СИЗО Кабардино-Балкарии выявили ячейку АУЕ
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«ГСУ СК России по СКФО возбуждено уголовное дело в отношении Азамата Карданова, Руслана Назранова, Жантемира Тешева, Мажида Мадатова, Астемира Фашмухова и Михаила Кочаряна», — говорится в сообщении.

Карданова, которого подозревают в создании ячейки, задержали. Остальные подозреваемые в участии в преступной деятельности отбывают наказание в исправительных учреждениях ФСИН России.

Утверждается, что расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее стало известно, что в Калмыкии арестованы участники экстремистского движения АУЕ, которые привлекли в свою группировку около 200 человек, многие из которых не достигли 18 лет.

* Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано экстремистским и запрещено на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить