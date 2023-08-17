В Калмыкии арестовали лидера и участников экстремистского движения АУЕ

В Калмыкии арестованы участники экстремистского движения АУЕ*, которые привлекли в свою группировку около 200 человек, многие из которых не достигли 18 лет, сообщает Следственный комитет.

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