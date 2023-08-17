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В Калмыкии арестовали лидера и участников экстремистского движения АУЕ

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В Калмыкии арестованы участники экстремистского движения АУЕ*, которые привлекли в свою группировку около 200 человек, многие из которых не достигли 18 лет, сообщает Следственный комитет.
В Калмыкии арестовали лидера и участников экстремистского движения АУЕ
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Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

«Подозреваемым... судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в пресс-релизе.

Как уточняет ТАСС, уголовное дело возбуждено в отношении лидера группировки и 12 наиболее активных участников.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против участников АУЕ.

* Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано экстремистским и запрещено на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020.

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