В Калмыкии арестовали лидера и участников экстремистского движения АУЕ
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Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
«Подозреваемым... судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в пресс-релизе.
Как уточняет ТАСС, уголовное дело возбуждено в отношении лидера группировки и 12 наиболее активных участников.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против участников АУЕ.
* Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано экстремистским и запрещено на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020.