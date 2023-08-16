В Калмыкии возбудили дело против участников экстремистского движения АУЕ

Следственный комитет по Калмыкии заявил о возбуждении уголовного дела против участников запрещённого в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении лидера и 12 наиболее активных участников группировки запрещённого в Российской Федерации экстремистского общественного объединения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Они подозреваются в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК России)», — отмечается в заявлении.

Как указывает следствие, ранее судимый мужчина привлёк к участию в преступной деятельности ряд несовершеннолетних. По имеющейся информации, в группировку привлечены путём агитации порядка 200 человек.

В рамках расследования правоохранительные органы провели обыски по местам жительства фигурантов в городе Элисте и районах региона, в ходе которых изъяты важные для следствия предметы и объекты, в том числе заготовленные для совершения нападений металлические трубы.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что в России в 2022 году резко выросло число сторонников экстремистского движения АУЕ.

* Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано экстремистским и запрещено на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020.