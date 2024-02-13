Был завербован сотрудником украинских спецслужб: гражданин Белоруссии задержан за поджог электроподстанции в Туле

Гражданин Белоруссии, причастный к совершённому 6 февраля поджогу тяговой электроподстанции в Туле, был задержан в Воронеже, где ему было поручено выполнить другое задание от сотрудника украинских спецслужб — поджечь трансформаторную электроподстанцию и насосную станцию. Как указали в ФСБ, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

В Воронеже задержан гражданин Белоруссии, причастный к совершённому 6 февраля поджогу в Туле тяговой электроподстанции АО «Тульские городские электросети» по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 «Диверсия» УК РФ. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, задержанный, который до этого отбывал наказание в Белоруссии за хулиганство с применением оружия, взрывчатых либо горючих веществ, в январе установил контакт с сотрудником украинских спецслужб по имени «Юрий». Помог в налаживании контакта ему неоднократно судимый за совершение краж гражданин Украины Отари Данько по кличке «Гриша Московский». В ходе общения сотрудник украинских спецслужб завербовал гражданина Белоруссии и поставил перед ним задачу совершения за денежное вознаграждение диверсий и терактов на объектах гражданской инфраструктуры РФ.

«5 февраля 2024 по заданию «Юрия» фигурант прибыл в Тулу, где изготовил самодельное зажигательное устройство и осуществил поджог электроподстанции. После предоставления видеоотчёта куратору получил на банковскую карту денежные средства и очередное задание — выехать в Воронеж для совершения поджогов трансформаторной электроподстанции и насосной станции», — указали в ФСБ.

В Воронеже за поджог электроподстанции в Туле задержали гражданина Белоруссии

Отмечается, по месту временного пребывания задержанного были изъяты мобильный телефон, содержащий переписку с куратором, и три готовых к применению зажигательных смеси.

В ФСБ подчеркнули, что все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Противодействие преступной деятельности киевского режима

12 февраля в Калининградской области задержали местного жителя, который передавал сотруднику СБУ сведения о социально-политической и экономической обстановке в России и Белоруссии. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Ему грозит от трёх до восьми лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

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9 февраля был задержан житель Саратовской области 1992 года рождения, который призывал своего знакомого, подписавшего контракт с Минобороны РФ и проходившего службу в зоне проведения СВО, добровольно сдаться в плен ВСУ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Подстрекательство к добровольной сдаче в плен». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

6 февраля силовики задержали 20-летнего жителя Мордовии, который установил сотрудничество с СБУ и согласился совершить террористические акты на российских предприятиях за вознаграждение. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

В тот же день по аналогичной статье был задержан житель Камчатского края, который после начала СВО инициативно установил сотрудничество с СБУ. Мужчина согласился предоставлять иностранной спецслужбе информацию о российских ВС в обмен на беспрепятственный выезд в Россию для снятия накоплений со своей банковской карты и получения денежных средств от сдачи в аренду квартиры.

5 февраля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму. Были задержаны трое граждан РФ, которые по заданию СБУ готовили в Симферополе подрыв автомобиля, принадлежащего одному из руководителей этого региона. У злоумышленников обнаружили и изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, изготовленное из доработанной противотанковой мины немецкого производства. Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на совершение террористического акта» и «Незаконное приобретение взрывных устройств».