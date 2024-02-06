В Чувашии возбудили уголовное дело о госизмене против жителя Мордовии
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Управление Федеральной службы безопасности России по Чувашской Республике.
По данным ведомства, 20-летний житель Мордовии установил сотрудничество с украинскими спецслужбами через интернет.
Он согласился совершить террористические акты на российских предприятиях за вознаграждение.
Ранее жительнице Хабаровского края дали восемь лет тюрьмы за отправку ВСУ денег.
Также в Брянске мужчину приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене.