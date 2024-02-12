В Воронеже задержали гражданина Белоруссии за поджог электроподстанции в Туле

В Воронеже сотрудники ФСБ задержали гражданина Белоруссии, который совершил поджог тяговой электроподстанции в Туле по заданию спецслужб Украины.

Об этом информирует ЦОС ФСБ.

Поджог тяговой электростанции АО «Тульские городские электросети» произошёл 6 февраля 2024 года.

Против задержанного 1998 года рождения возбудили дело по ч. 1 ст. 281 УК России (диверсия).

По данной статье грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Волгограда за причастность к распространению в интернете экстремистских материалов, в которых он выражал поддержку Украине и призывал применять насилие в отношении россиян.