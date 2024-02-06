RT в Telegram
Подпишись

На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ

Короткая ссылка
ФСБ на Камчатке задержала жителя региона, подозреваемого в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, мужчина длительное время проживал на Украине и инициативно установил сотрудничество с СБУ. 

«В обмен на беспрепятственный выезд в Россию для снятия накоплений со своей банковской карты и получения денежных средств от сдачи в аренду квартиры, мужчина согласился предоставлять иностранной спецслужбе информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках СВО и иные данные о ВС России», — говорится в заявлении.

Ранее жительнице Хабаровского края дали восемь лет тюрьмы за отправку ВСУ денег.

Также в Брянске мужчину приговорили к 13 годам колонии по делу о госизмене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить