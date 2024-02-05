Вступившего в РДК актёра Канахина будут заочно судить в России за госизмену

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении артиста Кирилла Канахина*, который совершил нападение на Брянскую и Белгородскую области в составе запрещённой в России и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус». Его будут судить по статье о государственной измене.

«Канахин, являясь сторонником праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма, покинул территорию Российской Федерации», — сообщила прокуратура Москвы.

В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Канахин объявлен в розыск. Уголовное дело уже направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

В конце марта 2023 года МВД России объявило в розыск Канахина.

* Включён Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.