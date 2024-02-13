Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в попытке подорвать трубопровод

Дзержинский районный суд отправил под стражу гражданина Казахстана Сергея Зазули, подозреваемого в попытке подорвать трубопровод.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга, он арестован до 9 апреля.

Уточняется, что его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК России, п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК России.

Следствие, обосновывая ходатайство об аресте, отметило, что подозреваемый может скрыться, так как заблаговременно приобрёл билеты до Еревана, а также имеет образование, навыки и знания военного назначения.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России пресекли диверсию на газораспределительной станции в Ленинградской области.

Позднее поступила информация, что задержанный в Ленинградской области признался в планах взорвать трубопровод по заданию Службы безопасности Украины.