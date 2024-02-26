Сальдо: Зеленский занизил число потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский, говоря о потерях украинских войск, занизил цифру «по крайней мере в 10 раз».

«Зеленский и его пропаганда врут по заветам Геббельса: пытаются вбить в головы несчастным украинцам самую наглую ложь, повторяя её множество раз», — написал он в Telegram.

По словам Сальдо, цель Киева — убедить население не бояться идти служить в украинскую армию. Губернатор отметил, что «сказки» про отсутствие потерь ВСУ уже не работают.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что Зеленский пытается снизить недовольство украинцев, занижая потери ВСУ.