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Шойгу: США наращивают ядерный потенциал в странах Европы

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил во время выступления на коллегии военного ведомства, что США наращивают ядерный потенциал в странах Европы.
Шойгу: США наращивают ядерный потенциал в странах Европы
  • РИА Новости

«На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов», — заявил он.

Вместе с этим министр отметил, что американская сторона сформировала целую сеть биологических лабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, которые были бы способны передаваться человеку и вызывать пандемии. При этом, по его словам, из 330 существующих американских объектов около 40 находится на украинской территории.

«В связи с этим в современных условиях роль войск РХБ защиты с каждым годом возрастает», — добавил он.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил об опасности случайного начала ядерной войны.

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