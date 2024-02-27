Шойгу: США наращивают ядерный потенциал в странах Европы

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил во время выступления на коллегии военного ведомства, что США наращивают ядерный потенциал в странах Европы.

«На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов», — заявил он.

Вместе с этим министр отметил, что американская сторона сформировала целую сеть биологических лабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, которые были бы способны передаваться человеку и вызывать пандемии. При этом, по его словам, из 330 существующих американских объектов около 40 находится на украинской территории.

«В связи с этим в современных условиях роль войск РХБ защиты с каждым годом возрастает», — добавил он.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил об опасности случайного начала ядерной войны.