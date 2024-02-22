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Медведев заявил об опасности случайного начала ядерной войны

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Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил об опасности случайного начала ядерной войны.
Медведев заявил об опасности случайного начала ядерной войны
  • РИА Новости

«Есть ещё случайности, от которых никто не застрахован. И случайное, непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов, поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны», — отметил он.

В частности, Медведвев указал на риски, связанные с поставками киевскому режиму самолётов F-16.

«Летать им пока особо из Украины неоткуда, и возьмёт какой-нибудь самолёт стартанёт из страны НАТО — что это? Нападение на Россию. Дальше я даже описывать не буду, что может случиться», — указал зампред Совбеза России.

При этом он подчеркнул, что такого рода ситуация может «произойти почти случайно, а не намеренно».

«Это может быть даже не санкционировано на уровне всего руководства НАТО и Соединённых Штатов. Поэтому, увы, но такое развитие событий возможно», — заключил он.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что тема случайной ядерной войны всё громче из-за деменции у президента США Джо Байдена.

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