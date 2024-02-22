Медведев заявил об опасности случайного начала ядерной войны
- РИА Новости
«Есть ещё случайности, от которых никто не застрахован. И случайное, непреднамеренное начало ядерного конфликта нельзя сбрасывать со счетов, поэтому все эти игрища вокруг Украины крайне опасны», — отметил он.
В частности, Медведвев указал на риски, связанные с поставками киевскому режиму самолётов F-16.
«Летать им пока особо из Украины неоткуда, и возьмёт какой-нибудь самолёт стартанёт из страны НАТО — что это? Нападение на Россию. Дальше я даже описывать не буду, что может случиться», — указал зампред Совбеза России.
При этом он подчеркнул, что такого рода ситуация может «произойти почти случайно, а не намеренно».
«Это может быть даже не санкционировано на уровне всего руководства НАТО и Соединённых Штатов. Поэтому, увы, но такое развитие событий возможно», — заключил он.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что тема случайной ядерной войны всё громче из-за деменции у президента США Джо Байдена.