Совбез России: тема случайной ядерной войны всё громче из-за деменции у Байдена

Вопрос «случайной» ядерной войны по вине США сегодня звучит ещё громче, особенно из-за проблем с памятью у американского президента Джо Байдена.

Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

По его словам, данный вопрос стал ещё актуальнее после опубликования отчёта спецпрокурора Роберта Хура, в котором он охарактеризовал Байдена как «пожилого человека с проблемами памяти, который во многих случаях с трудом может вспомнить основные факты и детали».

«И этот человек — единственное лицо, которое может отдать приказ о применении ядерного оружия», — подчеркнул Попов.

Также, по его словам, ошибки руководства США могут привести к катастрофе.

Ранее вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей по поводу возраста Байдена заявила, что готова исполнять обязанности президента.