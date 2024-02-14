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Совбез России: тема случайной ядерной войны всё громче из-за деменции у Байдена

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Вопрос «случайной» ядерной войны по вине США сегодня звучит ещё громче, особенно из-за проблем с памятью у американского президента Джо Байдена.

Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

По его словам, данный вопрос стал ещё актуальнее после опубликования отчёта спецпрокурора Роберта Хура, в котором он охарактеризовал Байдена как «пожилого человека с проблемами памяти, который во многих случаях с трудом может вспомнить основные факты и детали».

«И этот человек — единственное лицо, которое может отдать приказ о применении ядерного оружия», — подчеркнул Попов.

Также, по его словам, ошибки руководства США могут привести к катастрофе.

Ранее вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей по поводу возраста Байдена заявила, что готова исполнять обязанности президента.

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