WSJ: Камала Харрис заявила о готовности исполнять обязанности президента США
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Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Журналисты спросили у Харрис, означают ли опасения избирателей по поводу возраста Байдена то, что она должна убедить их в своей готовности исполнять обязанности президента.
«Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит», — сказала она.
Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование дела о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов.
В отчёте Хёр призвал не возбуждать против американского лидера уголовное дело, поскольку в суде перед присяжными Байден может предстать в качестве «симпатичного пожилого мужчины с проблемами с памятью».
После этого газета Politico заявила, что демократы предупредили помощников Байдена, что он не может отступить в ответ на отчёт и должен чаще появляться на публике, чтобы демонстрировать живость ума.
По оценкам немецкого журнала Der Spiegel, Джо Байден начал казаться «более слабым и уязвимым», чем когда-либо прежде за время своего пребывания на посту. После публикации отчёта о расследовании небрежного обращения президента США с секретными правительственными документами Байден пытался опровергнуть представления о том, что он «старый и рассеянный», однако вместо этого он подтвердил данные опасения, говорится в статье.