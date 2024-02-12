WSJ: Камала Харрис заявила о готовности исполнять обязанности президента США

Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей по поводу возраста американского лидера Джо Байдена заявила, что готова исполнять обязанности президента.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Журналисты спросили у Харрис, означают ли опасения избирателей по поводу возраста Байдена то, что она должна убедить их в своей готовности исполнять обязанности президента.

«Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит», — сказала она.

Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование дела о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов.

В отчёте Хёр призвал не возбуждать против американского лидера уголовное дело, поскольку в суде перед присяжными Байден может предстать в качестве «симпатичного пожилого мужчины с проблемами с памятью».

После этого газета Politico заявила, что демократы предупредили помощников Байдена, что он не может отступить в ответ на отчёт и должен чаще появляться на публике, чтобы демонстрировать живость ума.

По оценкам немецкого журнала Der Spiegel, Джо Байден начал казаться «более слабым и уязвимым», чем когда-либо прежде за время своего пребывания на посту. После публикации отчёта о расследовании небрежного обращения президента США с секретными правительственными документами Байден пытался опровергнуть представления о том, что он «старый и рассеянный», однако вместо этого он подтвердил данные опасения, говорится в статье.