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Politico: Байдена попросили чаще выступать, чтобы демонстрировать живость ума

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Высокопоставленные представители Демократической партии попросили советников президента Соединённых Штатов Джо Байдена организовывать ему больше публичных выступлений, чтобы продемонстрировать живость ума американского лидера.
Politico: Байдена попросили чаще выступать, чтобы демонстрировать живость ума
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Politico.

Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование дела о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов.

В отчёте Хёр призвал не возбуждать против американского лидера уголовное дело, поскольку в суде перед присяжными Байден может предстать в качестве «симпатичного пожилого мужчины с проблемами с памятью».

После этого, пишет газета, демократы предупредили помощников Байдена, что он не может отступить в ответ на отчёт.

«Они говорят, что президенту Джо Байдену, который в значительной степени избегал интервью и пресс-конференций, необходимо гораздо больше появляться на публике», — говорится в публикации.

По оценкам немецкого журнала Der Spiegel, Джо Байден начал казаться «более слабым и уязвимым», чем когда-либо прежде за время своего пребывания на посту. После публикации отчёта о расследовании небрежного обращения президента США с секретными правительственными документами Байден пытался опровергнуть представления о том, что он «старый и рассеянный», однако вместо этого он подтвердил данные опасения, говорится в статье.

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