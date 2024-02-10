Politico: Байдена попросили чаще выступать, чтобы демонстрировать живость ума

Высокопоставленные представители Демократической партии попросили советников президента Соединённых Штатов Джо Байдена организовывать ему больше публичных выступлений, чтобы продемонстрировать живость ума американского лидера.

Об этом пишет газета Politico.

Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование дела о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов.

В отчёте Хёр призвал не возбуждать против американского лидера уголовное дело, поскольку в суде перед присяжными Байден может предстать в качестве «симпатичного пожилого мужчины с проблемами с памятью».

После этого, пишет газета, демократы предупредили помощников Байдена, что он не может отступить в ответ на отчёт.

«Они говорят, что президенту Джо Байдену, который в значительной степени избегал интервью и пресс-конференций, необходимо гораздо больше появляться на публике», — говорится в публикации.

По оценкам немецкого журнала Der Spiegel, Джо Байден начал казаться «более слабым и уязвимым», чем когда-либо прежде за время своего пребывания на посту. После публикации отчёта о расследовании небрежного обращения президента США с секретными правительственными документами Байден пытался опровергнуть представления о том, что он «старый и рассеянный», однако вместо этого он подтвердил данные опасения, говорится в статье.