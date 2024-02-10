Spiegel: Джо Байден начал казаться слабым и уязвимым

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в США в момент, когда американский президент Джо Байден начал казаться «более слабым и уязвимым», чем когда-либо прежде за время своего пребывания на посту, считают немецкие журналисты издания Der Spiegel.

«Визит Шольца состоялся в тот самый момент, когда президент США кажется более слабым и уязвимым, чем когда-либо прежде за время своего пребывания на посту», — пишет журнал, отмечая, что Байден «колеблется» вместе с обещанной поддержкой Украины и Европы со стороны Соединённых Штатов.

Незадолго до встречи Байдена и Шольца был опубликован отчёт о расследовании небрежного обращения президента США с секретными правительственными документами. Как отмечают журналисты, юридически отчёт не так страшен, однако «политически он разрушителен».

Во время «спешно организованной» пресс-конференции Байден пытался опровергнуть представления о том, что он «старый и рассеянный», однако вместо этого он подтвердил данные опасения, говорится в статье.

«С моей памятью всё в порядке. Моя память… Посмотрите, чего я добился с того момента, как стал президентом», — сказал лидер США во время брифинга, однако буквально через несколько минут он допустил оговорку, перепутав президента Египта ас-Сиси с мексиканским лидером Лопесом Обрадором.

8 февраля портал Axios сообщил, что Джо Байден за одну неделю уже дважды рассказал о том, что «пообщался» с покойными политиками: Гельмутом Колем и Франсуа Миттераном.