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Axios: Белый дом не комментирует слова Байдена о беседах с Колем и Миттераном

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Президент США Джо Байден за одну неделю уже дважды рассказал о том, что «пообщался» с покойными политиками: Гельмутом Колем и Франсуа Миттераном. Как пишет Axios, республиканцы теперь используют оплошности главы Белого дома для политической борьбы, кроме того, опасения из-за возраста и остроты ума 81-летнего президента высказывают и избиратели.
Axios: Белый дом не комментирует слова Байдена о беседах с Колем и Миттераном
  • AP
  • © Stephanie Scarbrough

Портал отмечает, что в Белом доме и в предвыборном штабе Байдена не стали комментировать его оговорки.

Недавно Джо Байден рассказал, что пообщался с умершим в 2017 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем и с умершим в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном.

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