Байден рассказал о недавней беседе с покойным канцлером ФРГ Колем

Президент США Джо Байден вновь рассказал о своих беседах с умершими людьми. В этот раз, согласно его рассказу, в 2021 году в Великобритании он пообщался с умершим в 2017 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем.

Как пишет Bloomberg, о беседе с Колем он рассказал на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.

«И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: «Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую The Times и узнали, что тысяча человек взломала двери британского парламента, убила по пути нескольких полицейских, чтобы запретить премьер-министру вступить в должность», — цитирует агентство Байдена.

Уточняется, что позднее он повторил эту историю, упомянув скончавшегося в 2017 году канцлера, ещё на одном мероприятии.

Предполагается, что Байден в своих рассказах мог перепутать умершего Коля с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее Байден заявил на встрече с избирателями в Лас-Вегасе, что недавно общался с умершим в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном.