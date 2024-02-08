Байден рассказал о недавней беседе с покойным канцлером ФРГ Колем
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Как пишет Bloomberg, о беседе с Колем он рассказал на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.
«И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: «Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую The Times и узнали, что тысяча человек взломала двери британского парламента, убила по пути нескольких полицейских, чтобы запретить премьер-министру вступить в должность», — цитирует агентство Байдена.
Уточняется, что позднее он повторил эту историю, упомянув скончавшегося в 2017 году канцлера, ещё на одном мероприятии.
Предполагается, что Байден в своих рассказах мог перепутать умершего Коля с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ранее Байден заявил на встрече с избирателями в Лас-Вегасе, что недавно общался с умершим в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном.