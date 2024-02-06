Байден заявил, что недавно общался с умершим в 1996 году президентом Миттераном

Американский лидер Джо Байден заявил на встрече с избирателями в Лас-Вегасе, что недавно общался с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году.

Об этом информирует Fox News.

По словам Байдена, встреча состоялась на полях саммита G7 в Великобритании.

«Я сел и сказал: «Америка вернулась». И Миттеран из Германии — я имею в виду из Франции — посмотрел на меня и спросил: «Ну и на сколько же она вернулась?» — сказал президент США.

Ранее опрос Rasmussen Reports показал, что 59% граждан США считают, что Байден теряет остроту ума.

Также в Bloomberg заявили, что однопартийцы Байдена не верят в его победу на выборах.