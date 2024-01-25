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Bloomberg: однопартийцы Байдена не верят в его победу на выборах

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Однопартийцы президента США Джо Байдена непублично называют его аутсайдером возможного выборного реванша с предшественником на посту Дональдом Трампом.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, законодатели-демократы отметили, что американских избирателей беспокоит возраст Байдена, а партия теряет голоса из-за высоких цен и военных действий в секторе Газа.

«Они считают Байдена аутсайдером», — говорится в публикации.

Ранее Трамп предположил, что Байден выйдет из борьбы за пост на предстоящих в этом году выборах.

Также американский предприниматель Илон Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на выборах президента США.

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