RT в Telegram
Подпишись

Опрос Rasmussen Reports: 59% граждан США считают, что Байден теряет остроту ума

Короткая ссылка
Почти две трети граждан США (59%) считают, что умственные способности их 81-летнего президента Джо Байдена ухудшаются.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого исследовательской организацией Rasmussen Reports.

При этом лишь треть (33%) опрошенных дали понять, что не согласны с таким мнением.

Отмечается, что опрос проводился среди 943 совершеннолетних американцев, высказавших намерение голосовать на президентских выборах в этом году. 

Ранее в Bloomberg отметили, что однопартийцы Байдена не верят в его победу на выборах.

Также бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Байден уже непригоден для президентства из-за возраста и немощности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить