Опрос Rasmussen Reports: 59% граждан США считают, что Байден теряет остроту ума

Почти две трети граждан США (59%) считают, что умственные способности их 81-летнего президента Джо Байдена ухудшаются.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого исследовательской организацией Rasmussen Reports.

При этом лишь треть (33%) опрошенных дали понять, что не согласны с таким мнением.

Отмечается, что опрос проводился среди 943 совершеннолетних американцев, высказавших намерение голосовать на президентских выборах в этом году.

Ранее в Bloomberg отметили, что однопартийцы Байдена не верят в его победу на выборах.

Также бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Байден уже непригоден для президентства из-за возраста и немощности.