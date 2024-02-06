Опрос Rasmussen Reports: 59% граждан США считают, что Байден теряет остроту ума
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого исследовательской организацией Rasmussen Reports.
При этом лишь треть (33%) опрошенных дали понять, что не согласны с таким мнением.
Отмечается, что опрос проводился среди 943 совершеннолетних американцев, высказавших намерение голосовать на президентских выборах в этом году.
Ранее в Bloomberg отметили, что однопартийцы Байдена не верят в его победу на выборах.
Также бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Байден уже непригоден для президентства из-за возраста и немощности.