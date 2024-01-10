Риттер: Байден уже непригоден для президентства из-за возраста и немощности
«Он на протяжении трёх дней не знал, где находится его министр обороны. Не могу себе представить такой ситуации, чтобы Владимир Путин три дня не знал, где находится Шойгу», — сказал Риттер.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что никто в Белом доме до 9 января не был проинформирован о том, что у шефа Пентагона в декабре был диагностирован рак.
1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.
По данным NBC News, глава Пентагона провёл четыре дня на интенсивной терапии.