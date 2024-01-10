Риттер: Байден уже непригоден для президентства из-за возраста и немощности

Лидер США Джо Байден уже непригоден для президентства из-за возраста и немощности, заявил в эфире RT бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер.

«Он на протяжении трёх дней не знал, где находится его министр обороны. Не могу себе представить такой ситуации, чтобы Владимир Путин три дня не знал, где находится Шойгу», — сказал Риттер.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что никто в Белом доме до 9 января не был проинформирован о том, что у шефа Пентагона в декабре был диагностирован рак.

1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.

По данным NBC News, глава Пентагона провёл четыре дня на интенсивной терапии.