NBC News: глава Пентагона Остин провёл четыре дня на интенсивной терапии

Глава Пентагона Ллойд Остин провёл четыре дня в отделении интенсивной терапии, а его обязанности в это время исполняла заместитель министра обороны Соединённых Штатов Кэтлин Хикс.

Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Остин был госпитализирован, в том числе провёл четыре дня в отделении интенсивной терапии», — говорится в публикации.

Кроме того, телеканал со ссылкой на пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера сообщил, что Остин уже вернулся к выполнению своих обязанностей.

6 января стало известно, что 1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.