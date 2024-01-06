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NBC News: глава Пентагона Остин провёл четыре дня на интенсивной терапии

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Глава Пентагона Ллойд Остин провёл четыре дня в отделении интенсивной терапии, а его обязанности в это время исполняла заместитель министра обороны Соединённых Штатов Кэтлин Хикс.
NBC News: глава Пентагона Остин провёл четыре дня на интенсивной терапии
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на источники. 

«Остин был госпитализирован, в том числе провёл четыре дня в отделении интенсивной терапии», — говорится в публикации. 

Кроме того, телеканал со ссылкой на пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера сообщил, что Остин уже вернулся к выполнению своих обязанностей. 

6 января стало известно, что 1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.

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