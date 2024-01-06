NBC News: глава Пентагона Остин провёл четыре дня на интенсивной терапии
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Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на источники.
«Остин был госпитализирован, в том числе провёл четыре дня в отделении интенсивной терапии», — говорится в публикации.
Кроме того, телеканал со ссылкой на пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера сообщил, что Остин уже вернулся к выполнению своих обязанностей.
6 января стало известно, что 1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.