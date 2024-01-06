Глава Пентагона попал в больницу

Глава Пентагона Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры, заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

«Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры», — говорится в сообщении.

По словам Райдера, министр рассчитывает вернуться к своим обязанностям в субботу, 6 января.

Ранее экс-врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что президент США Джо Байден не в состоянии исполнять свои обязанности.

Также сообщалось, что Байден перед аудиторией произнёс вслух инструкции по своему поведению на сцене.