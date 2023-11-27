Экс-врач Белого дома Джексон: Байден не в состоянии исполнять свои обязанности
Об этом информирует Fox News.
По словам Джексона, американский лидер «деградировал» за время пребывания на посту и угрожает безопасности США.
«Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем ещё четыре года после этого», — сказал медик.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в поведении Байдена заметны ослабления когнитивных функций.
Также сообщалось, что Байден перед аудиторией произнёс вслух инструкции по своему поведению на сцене.