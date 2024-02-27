Шойгу: ВСУ после краха контрнаступления пытаются не допустить развала фронта
- РИА Новости
«После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счёт оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», — сказал министр на коллегии военного ведомства.
Шойгу ранее отмечал, что масштабное контрнаступление украинской армии в прошлом году детально планировалось Соединёнными Штатами, натовскими инструкторами, поэтому поражение ВСУ стало для них сильным потрясением.
Владимир Зеленский при этом заявил, что в настоящий момент Вооружённые силы Украины готовятся к проведению нового контрнаступления.