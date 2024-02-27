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Шойгу: ВСУ после краха контрнаступления пытаются не допустить развала фронта

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Украинские вооружённые силы после краха контрнаступления за счёт резервов пытаются стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу: ВСУ после краха контрнаступления пытаются не допустить развала фронта
  • РИА Новости

«После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счёт оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», — сказал министр на коллегии военного ведомства.

Шойгу ранее отмечал, что масштабное контрнаступление украинской армии в прошлом году детально планировалось Соединёнными Штатами, натовскими инструкторами, поэтому поражение ВСУ стало для них сильным потрясением.

Владимир Зеленский при этом заявил, что в настоящий момент Вооружённые силы Украины готовятся к проведению нового контрнаступления.

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