Шойгу: натовские авторы плана контрнаступления ВСУ потерпели полное фиаско

Масштабное контрнаступление украинской армии в прошлом году детально планировалось Соединёнными Штатами, натовскими инструкторами, поэтому поражение ВСУ стало для них сильным потрясением, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Приёмы, которые пытались использовать украинские военные по методам НАТО, потерпели полное фиаско, подчеркнул глава Минобороны.

«Мы не можем говорить о том, что их военная наука достигла каких-то небывалых вершин», — сказал Шойгу.

4 декабря The Washington Post опубликовала крупный материал о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. В частности, газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия по поводу стратегии, тактики и тайминга боевых действий.

При этом разведывательное сообщество США изначально понизило свои ожидания от контрнаступления, отметили журналисты.

Вместе с этим первые попытки украинских войск наступать в Запорожской области, начавшиеся в июне, были сорваны российскими вертолётами, беспилотниками и расчётами ПТРК, а для многих бойцов ВСУ это стало «их первым шоком» на поле боя. По данным газеты, одну из бригад украинской армии, которая была задействована в контрнаступлении, на 70% укомплектовали военнослужащими, никогда не вступавшими в бой прежде.