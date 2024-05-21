Newsweek: истребители Су-57 станут серьёзным вызовом для обещанных Украине F-16

Российские истребители Су-57 станут серьёзным вызовом для обещанных Украине F-16 — российские самолёты могут «похвастать» передовыми технологиями малозаметности и двигателями с улучшенным управлением вектором тяги, пишет Newsweek.

Как напомнили журналисты, Су-57 может служить носителем для разного вида вооружений, а также способен летать со скоростью, превышающей более чем в два раза скорость звука на высоте почти 18 км.

Журнал Military Watch Magazine ранее писал, что истребитель Су-57 с новым двигателем АЛ-51Ф станет самым быстрым в мире.

По словам Владимира Зеленского, Украине необходимо 120—130 F-16 или других современных западных истребителей.