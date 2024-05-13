«Заработать политический капитал»: в ФРГ предложили использовать ПВО с территории стран НАТО для защиты Украины

В бундестаге допустили возможность использования западных систем ПВО с территории государств НАТО для защиты воздушного пространства над приграничными регионами Украины. По данным СМИ, ссылающихся на депутатов немецкого парламента, такую идею поддержали как в оппозиционном Христианско-демократическом союзе, так и в правящей коалиции. В качестве примера подобного шага рассматривается апрельская атака на Израиль, которую помогли отразить подразделения ПВО и ВВС стран альянса. Эксперты полагают, что политики на Западе с помощью подобных рассуждений пытаются зондировать общественное мнение на предмет возможного участия государств Североатлантического блока в украинском конфликте.

Западные системы ПВО-ПРО, расположенные на территории стран НАТО, можно было бы использовать для противодействия российским ракетам над Украиной, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитируя депутатов от различных немецких политических партий.

«Это бы разгрузило украинскую противовоздушную оборону и позволило бы ей защищать фронт», — приводит газета слова депутата от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера.

C такой позицией согласны и в правящей коалиции ФРГ, которая состоит из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), зелёных и Свободной демократической партии (СвДП).

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Так, депутат от партии «Зелёные» Агнешка Бруггер сказала изданию, что правильным решением было бы «стационировать системы противовоздушной обороны на границе примыкающих (к Украине. — RT) государств таким образом, чтобы западная часть Украины могла быть тем самым защищена».

Её однопартиец Антон Хофрайтер в беседе с FAZ отметил, что защиту воздушного пространства над Украиной с территорий Польши и Румынии «не стоит исключать в долгосрочном плане». При этом сейчас такой сценарий не обсуждается, так как главной задачей являются поставки вооружения и боеприпасов Киеву, добавил депутат.

В свою очередь, депутат СвДП Маркус Фабер выразил мнение, что воздушное пространство над украинскими пограничными регионами в принципе могло бы «быть защищено посредством систем ПВО с территории стран НАТО».

Израильский пример

Стоит отметить, что обозреватели Frankfurter Allgemeine Zeitung в своих рассуждениях на тему возможного использования ПВО стран НАТО для покрытия части воздушного пространства над Украиной ссылаются на опыт отражения апрельского удара возмездия Ирана по Израилю.

«Пример Израиля, когда в апреле силы США, Великобритании, Франции и других стран помогли отразить атаку Ирана, показывает, что государствам необязательно становиться в таком случае «воюющими сторонами», — утверждает газета.

Освещение для поиска воздушных целей на Украине

globallookpress.com

© Keystone Press Agency / Kaniuka Ruslan

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран запустил дроны и ракеты по целям на территории Израиля в качестве ответа на атаку по консульству республики в Дамаске 1 апреля. Тогда в их перехвате на пути к израильской территории участвовали силы США, Британии, Франции и Иордании.

В Киеве неоднократно ставили в пример оказываемую Израилю помощь, предлагая помогать Украине в той же степени. Так, Владимир Зеленский после апрельской атаки заявил, что ЦАХАЛ в одиночку не смог бы справиться с массированным ударом.

«Израиль сам бы не мог защититься от такого количества, от столь массированного, очень мощного удара с иранской стороны. И здесь, безусловно, привлечены и противовоздушная оборона, и авиация — много всего, чего не хватает Украине. Это демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе. Не на бумаге, а на земле, в действии», — приводит его слова издание Liga.net.

В то же время в своём Telegram-канале Зеленский написал, что страны Запада имеют возможность защитить Украину так же, как они защитили Израиль. По его словам, еврейское государство, как и Украина, не входит в НАТО, однако для его защиты не требуется активация Пятой статьи, а только «политическая воля».

Однако на Западе такие доводы киевского режима отвергли. Так, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью LBC подчеркнул, что Лондон не будет оказывать Украине такую же поддержку, какую он оказал Израилю. По словам министра, если британские ВВС начнут сбивать дроны и ракеты над Украиной, это приведёт к прямому столкновению с Россией и эскалации конфликта.

Схожую позицию озвучил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он назвал сравнение украинской стороны с Израилем некорректным, подчеркнув, что США не будут участвовать в конфликте с Россией на поле боя.

«Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз. И президент (Байден. — RT) с самого начала конфликта на Украине ясно давал понять, что в рамках этого конфликта Соединённые Штаты не будут принимать участия в боевых действиях», — заявил Кирби на пресс-конференции.

«Совсем другая история»

Реализация сценария с использованием ПВО стран НАТО в воздушном пространстве Украины, о котором рассуждают депутаты бундестага, приведёт к прямому столкновению блока с Россией, отметил в разговоре с RT заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«В практическом плане это означает, что с территории стран НАТО будут наноситься удары по российским целям в зоне спецоперации на Украине. В РФ уже неоднократно заявляли, в частности в отношении самолётов F-16, что мы не позволим использовать пограничные территории Румынии или Польши для их базирования перед вылетами в зону СВО и что они станут законными целями ВС РФ. То же самое касается и их систем ПВО», — пояснил эксперт.

Бундестаг

AP

© Michael Sohn

Он также не исключил, что западные политики подобными заявлениями сейчас зондируют общественное мнение относительно возможного прямого вступления НАТО в конфликт на Украине.

«Они таким образом раскачивают ситуацию в пользу этого сценария. Это можно понять по заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину и другим подобным высказываниям. Это всё весьма агрессивные предложения и запрограммированный процесс на изменение общественного мнения. В него подключаются новые фигуры (теперь это депутаты из правящей коалиции ФРГ), чтобы развернуть ситуацию в направлении возможного присоединения некоторых государств НАТО к украинскому конфликту», — пояснил политолог.

Он не исключил, что в Вашингтоне санкционируют эти заявления, так как США являются главным бенефициаром НАТО, однако в своей риторике заявляют об отказе от такого сценария, потому что всё будет делаться руками европейцев.

Схожую точку зрения в комментарии RT выразил и военный политолог Иван Коновалов.

«Если они готовы применить какие-то средства и вооружения против России, пусть готовятся к тому, что за этим последуют определённые ответы», — констатировал он.

По словам эксперта, попытки киевского режима получить от Запада такой же уровень действенной военной защиты, как и у Израиля, наивны и демонстрируют непонимание геополитической ситуации украинской стороной.

«Израиль — это принципиальный союзник Соединённых Штатов, которые им очень дорожат. Более того, в США очень сильное израильское лобби, влияющее на отношения Вашингтона с Тель-Авивом. Поэтому сравнивать ситуацию, когда ПВО и ВВС стран НАТО защищали Израиль, с Украиной бессмысленно. Украина была изначально назначена территорией, которую будут разменивать в процессе активного сдерживания России. США этим сейчас занимаются. Белый дом не волнует уничтожение Украины в рамках этого процесса, а Израиль — совсем другая история», — пояснил Коновалов.

При этом он считает, что на данный момент сценарий с использованием систем ПВО на территории государств НАТО для поражения целей в воздушном пространстве Украины вряд ли реализуем.

«Это абсолютно нереалистично. На самом деле политики стран Запада сейчас соревнуются в одном: как заработать политический капитал на глупостях, о которых они говорят. Такие заявления делаются лишь потому, что за них никто не несёт ответственности. Их цель — преподнести себя в качестве евроатлантистов, которые занимают жёсткую позицию по отношению к России», — заключил Коновалов.