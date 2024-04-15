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Зеленский призвал Запад защищать Украину так же, как и Израиль

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Владимир Зеленский обратился к западным странам с призывом защищать Украину так же, как они защищали Израиль во время атаки Ирана.

Об этом он написал в Telegram.

«Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и полностью эффективно», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что подобная политика возможна и в вопросе защиты Украины, которая, как и Израиль, не является членом Североатлантического альянса.

Ранее издание «СТРАНА.ua» писало, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке, в частности удары Ирана по территории Израиля, может привести к тому, что Соединённые Штаты закроют украинский фронт.

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