«СТРАНА.ua»: эскалация на Ближнем Востоке может завершить конфликт на Украине
- AP
Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».
В статье отмечается, что недавние события в регионе продемонстрировали, что там может вспыхнуть война, в которую втянут Вашингтон.
«С учётом существующей перспективы для США втягивания в войну на Ближнем Востоке, Вашингтон может прийти к выводу, что нужно закрывать украинский фронт», — говорится в публикации.
Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Ближний Восток охватит война, если страны региона будут действовать по принципу «око за око».