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«СТРАНА.ua»: эскалация на Ближнем Востоке может завершить конфликт на Украине

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Эскалация ситуации на Ближнем Востоке, в частности удары Ирана по территории Израиля, может привести к тому, что Соединённые Штаты закроют украинский фронт.
«СТРАНА.ua»: эскалация на Ближнем Востоке может завершить конфликт на Украине
  • AP

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

В статье отмечается, что недавние события в регионе продемонстрировали, что там может вспыхнуть война, в которую втянут Вашингтон. 

«С учётом существующей перспективы для США втягивания в войну на Ближнем Востоке, Вашингтон может прийти к выводу, что нужно закрывать украинский фронт», — говорится в публикации. 

Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Ближний Восток охватит война, если страны региона будут действовать по принципу «око за око».

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