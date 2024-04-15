«СТРАНА.ua»: эскалация на Ближнем Востоке может завершить конфликт на Украине

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке, в частности удары Ирана по территории Израиля, может привести к тому, что Соединённые Штаты закроют украинский фронт.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

В статье отмечается, что недавние события в регионе продемонстрировали, что там может вспыхнуть война, в которую втянут Вашингтон.

«С учётом существующей перспективы для США втягивания в войну на Ближнем Востоке, Вашингтон может прийти к выводу, что нужно закрывать украинский фронт», — говорится в публикации.

Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Ближний Восток охватит война, если страны региона будут действовать по принципу «око за око».