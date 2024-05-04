«Будут немедленно сбиты»: как Киев пытается добиться от США поставок беспилотников MQ-9 Reaper

Украина просит США передать ей разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, но Вашингтон не решается на поставки, опасаясь уничтожения этих БПЛА, пишут СМИ со ссылкой на источники в американской администрации. Сообщается, что ВСУ хотят получить MQ-9 Reaper для проведения операций летом этого года, но, несмотря на неоднократные просьбы Киева, администрация Джо Байдена до сих пор отказывается от поставок. Опрошенные RT военные эксперты напоминают, что у ВКС России уже есть опыт успешной борьбы с MQ-9 Reaper, причём даже без применения оружия. Поэтому возможное появление этих беспилотников в зоне конфликта никак не улучшит положение ВСУ, уверены аналитики.

Киев просит у Вашингтона поставить ему разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, однако США не решаются передавать их киевскому режиму, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

«Украина проявляет растущий интерес к получению от США разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper. В последние месяцы он оказался на первом месте в её списке пожеланий, поскольку Украина, планируя операции на лето, ищет новые способы выявления российских целей в глубоком тылу», — пишет издание.

Politico отмечает, что MQ-9 Reaper «был приоритетом для Киева с первых дней» конфликта на Украине и его «хотели использовать как для нанесения ударов, так и для разведывательных миссий». Однако сейчас, как утверждают американские журналисты, Украина планирует использовать этот БПЛА в основном для разведки.

«Но США по-прежнему не решаются отправлять эти беспилотники из-за опасений, что Россия может их сбить», — подчёркивает издание.

«Большой и медленный»

Ещё в декабре 2022 года Politico сообщило, что ВВС США готовы передать свои старые MQ-9 Reaper Украине. Однако против поставок разведывательно-ударных беспилотников киевскому режиму выступили в Пентагоне. По словам источников газеты, военно-политическое руководство США тогда заблокировало передачу этих дронов из-за высокой угрозы перехвата и раскрытия чувствительных технологий, которые могли бы попасть в руки РФ.

Беспилотник MQ-1C Gray Eagle с ракетами Hellfire в Ираке в 2011 году

AP

© Jason Sweeney / U.S. Army

Украина была разочарована этим решением, ведь она обещала использовать беспилотники только для ударов по российским позициям на территории, которую считает своей, и заранее сообщать США о целях перед нанесением ударов.

Концерн General Atomics, производящий MQ-9 Reaper, пытался лоббировать этот вопрос в интересах Украины и предложил модифицировать вариант БПЛА MQ-1C Gray Eagle, который используется Сухопутными войсками США, чтобы он отвечал требованиям по экспорту. Однако, как констатировали журналисты, Белый дом своего решения не изменил.

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MQ-9 Reaper представляет собой разведывательно-ударный беспилотник, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Свой первый полёт этот БПЛА совершил в 2001 году.

Мощность двигателя MQ-9 Reaper составляет 900 л. c., максимальная взлётная масса — 4,7 т при максимальной высоте полёта 15,2 км. Он может разгоняться до 445 км/ч при предельной дальности использования 1,85 тыс. км.

MQ-9 Reaper способен нести ракеты AGM-114 Hellfire, а также различные типы управляемых авиационных бомб с лазерным наведением семейства GBU. Стоимость одного такого БПЛА доходит до $30 млн.

Напомним, что с начала специальной военной операции американские MQ-9 Reaper неоднократно появлялись в районе Чёрного моря, где им навстречу поднимались истребители ВКС России.

В марте 2023 года произошёл инцидент между MQ-9 Reaper и российским Су-27. Тогда беспилотник осуществлял полёт с выключенными транспондерами и с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО. В связи с этим, как сообщили в МО РФ, в воздух были подняты истребители, а MQ-9 «перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты» и упал в Чёрное море.

При этом в Минобороны отметили, что истребители не применяли бортовое вооружение против БПЛА. В свою очередь, в Вашингтоне осудили перехват MQ-9 Reaper, назвав его небезопасным.

Позднее Европейское командование Вооружённых сил США (EUCOM) опубликовало видеозапись инцидента, на которой был запечатлён манёвр российского истребителя, сбрасывающего топливо на американский беспилотник.

Через несколько дней министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества лётчиков Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотником границ района спецоперации.

После этого инцидента, отвечая на вопрос одного из сенаторов, не хочет ли Пентагон передать Украине списанные модели этих БПЛА, глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявили, что не намерены ни в каком виде поставлять MQ-9 киевскому режиму, поскольку опасаются, что беспилотник может попасть в руки ВС РФ.

«Этот (БПЛА. — RT) большой и медленный. Российские системы ПВО его собьют, и я точно не знаю, что в плане своего потенциала он может предложить по сравнению с меньшими по размеру, более быстрыми и манёвренными беспилотными летательными аппаратами, которые предоставляем и мы, и некоторые другие страны», — заявил Остин, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС сената США.

Стоит отметить, что успешную борьбу с американскими MQ-9 Reaper продемонстрировали не только российские военнослужащие. Так, в ноябре 2023 года йеменские хуситы сообщили, что сбили этот ударный беспилотник США ракетой «земля — воздух» у побережья страны. Впоследствии в Пентагоне подтвердили факт потери MQ-9 над территориальными водами Йемена.

Бесполезный интерес

Киевский режим хочет получить в своё распоряжение как можно больше американского вооружения, независимо от его номенклатуры и задач, отметил в разговоре с RT авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко.

«Если дать Украине волю, то она будет «проявлять интерес» и к баллистическим межконтинентальным ракетам Minuteman, и к подводным лодкам класса Ohio. «Дай, дай, дай!» — только в этом выражается весь интерес Киева», — подчеркнул эксперт.

MQ-9 Reaper Корпуса морской пехоты США

Legion-Media

© U.S. Marine Corps Photo By Lance Cpl. Elizabeth Gallagher

Главной особенностью MQ-9 Reaper является его разведывательное оборудование, которое США никогда не передадут Украине, а без него этот БПЛА как воздушная платформа ничем не поможет киевским силам, пояснил Дрозденко.

«При этом Reaper — достаточно возрастной представитель семейства ударных беспилотников. На Украине уже применялись подобные ударные БПЛА, например турецкие Bayraktar TB2, которые успешно сбиваются российскими системами ПВО», — напомнил специалист.

Те беспилотники Reaper, которые приближаются к воздушному пространству РФ, не сбиваются только потому, что принадлежат США, добавил Дмитрий Дрозденко.

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«Как только они перестанут быть американскими, все их разведывательно-ударные возможности будут сведены к нулю — они будут немедленно сбиты. В Пентагоне и Белом доме это прекрасно понимают и поэтому передавать их украинцам не собираются», — полагает собеседник RT.

По словам авиационного эксперта, ВКС России уже успешно пресекли работу одного из таких аппаратов, а с использованием средств ПВО это будет сделать ещё проще.

«Мы его даже не сбивали — он сам упал после манёвра истребителя ВКС, который сбросил на него керосин, что он имел право сделать в нейтральном воздушном пространстве. Его облили, и он упал. А с применением оружия и средств ПВО сбить такой БПЛА будет ещё легче. Их уже без особых усилий сбивали в Иране и Йемене», — констатировал Дрозденко.

Схожую точку зрения в разговоре с RT выразил и военный эксперт Александр Хроленко.

«Украина проявляет интерес ко многим беспилотникам. Но это не имеет никакого отношения к существующей реальности. Надо понимать, что это не Киев решает, чем будут воевать украинские солдаты. Желание Украины владеть тем или иным оружием ничего не меняет — всё решается на другом уровне», — подчеркнул эксперт.

В разное время надежды на улучшение боевых возможностей ВСУ возлагались на самые различные виды западных вооружений, однако они не оправдались, напомнил Хроленко.

«Уже очень много было различных видов вооружений, которые якобы в одночасье должны были улучшить положение ВСУ. Им передавали то или иное оружие, но, как мы видим, положение украинской армии это не улучшило. Последние две недели, сопровождавшиеся освобождением новых территорий, показали, что никакое западное оружие, вложенное в руки ВСУ, им помочь не может», — заключил собеседник RT.