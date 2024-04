«Закономерный результат»: почему ВСУ отводят с передовой американские танки Abrams

Украинские силы отвели от линии соприкосновения американские танки Abrams из-за российских дронов, которые эффективно обнаруживают и уничтожают эту технику, пишут западные СМИ. По имеющимся данным, ВСУ потеряли не только пять американских танков, но и две штурмовые машины разграждения M1150 на базе Abrams. Одна из них была захвачена российскими бойцами и отбуксирована в тыл. В Пентагоне подтвердили отвод американских танков от линии боевого соприкосновения, добавив, что США вместе с украинской стороной будут работать над сменой тактики ВСУ. Военные эксперты называют такой шаг вполне ожидаемым, поскольку ВС РФ крайне эффективно применяют в зоне СВО новейшие ударные беспилотники, в том числе против иностранной бронетехники.

Американские танки M1A1 Abrams отводятся с передовой в зоне конфликта на Украине, поскольку российские дроны эффективно их обнаруживают и уничтожают, констатировал британский военный эксперт полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для газеты The Telegraph.

Обозреватель отметил, что появление танков Abrams США на Украине воспринималось в определённых кругах как «поворотный момент» в боевых действиях, однако в действительности этого не произошло.

«При помощи этой основной боевой машины НАТО стоимостью около $10 млн за единицу предполагалось формировать бронированный кулак для пробивания российских позиций», — пояснил де Бреттон-Гордон.

Он полагает, что украинским силам нужно изменить тактику и проводить больше быстрых общевойсковых манёвров, так как многие Abrams были уничтожены из-за того, что ВСУ использовали их в качестве стационарных орудий.

«Мы не можем жить в мире, где дроны стоимостью несколько тысяч долларов могут свободно атаковать танки стоимостью $10 млн там, где они наиболее уязвимы: сверху, где толщина брони способна остановить только пулемётный огонь», — подчеркнул военный эксперт, добавив, что это «тревожный момент для НАТО».

В поиске тактики

О том, что американские танки M1A1 Abrams покидают линию соприкосновения на Украине, также сообщило агентство Associated Press.

«В борьбе с Россией Украина временно отвела (от линии фронта. — RT) предоставленные США боевые танки M1A1 Abrams отчасти потому, что из-за российских беспилотников им стало слишком сложно действовать, не будучи обнаруженными или подвергнутыми атаке», — отметила обозреватель AP Тара Копп со ссылкой на двух американских военных чиновников.

Как заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона, распространение беспилотников в зоне боевых действий на Украине означает, что там «нет открытой местности, по которой можно просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».

В свою очередь, заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams от линии соприкосновения, добавив, что Пентагон вместе с украинской стороной будут работать над тем, чтобы изменить тактику ВСУ.

«Если подумать, как развиваются боевые действия, то скопления бронетехники в условиях повсеместного распространения беспилотных летательных аппаратов могут оказаться под угрозой», — констатировал американский военачальник.

По данным Associated Press и газеты The New York Times, за последние два месяца ВСУ потеряли уже пять танков M1A1 Abrams из 31, переданного Киеву.

Кроме того, украинцы лишились двух штурмовых машин разграждения M1150 Assault Breacher Vehicle на базе танка Abrams. М1150 была разработана в 1990-х годах американским концерном General Dynamics при участии британской компании Pearson Engineering по настоянию Корпуса морской пехоты США.

Одну из этих бронемашин российским бойцам удалось захватить и эвакуировать.

«Повреждена эта машина была точным попаданием нашего дрона в оптические приборы, и, получается, её полностью «ослепили». После «ослепления» машина изменила направление и заехала на минное поле. Произошёл подрыв задней левой части», — приводит РИА Новости слова замкомандира полка с позывным Вольск.

M1150 была эвакуирована с помощью двух тягачей. Сейчас специалисты ремонтного подразделения изучают и восстанавливают её.

«Масса составляет 70 т. Данный аппарат вязнет в нашем грунте. Эта машина, может быть, была разработана для пустынной местности, но не для чернозёма. В настоящий момент эта машина предназначена только для разгона демонстрантов — фермеров в Германии, на СВО она неприменима», — отметил военный, комментируя качества М1150.

Кроме того, бойцы ЦВО подбили и вывезли с Авдеевского направления американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules, которая используется в том числе для эвакуации танков Abrams.

Удар по репутации

Как напомнил в разговоре с RT военный обозреватель Александр Хроленко, российские военные поражали M1A1 Abrams ещё до их выхода на линию соприкосновения.

«Американские танки Аbrams не дошли до передовой, их отследили разведывательные беспилотники и нанесли удар преимущественно «Ланцетами» и другими ударными дронами до выхода на линию огня. 120-мм пушка этого танка позволяет поражать цели на удалении до 3 км, но никто не дал им выйти на такую дистанцию, чтобы открыть огонь по российским позициям. Они были уничтожены до выхода на передовую, и это очень показательно. Это удар по репутации американской техники и Пентагона», — заявил Хроленко.

Он подчеркнул, что барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые являются основным средством уничтожения западной техники ВСУ, стоят в 100 раз дешевле, чем Abrams.

«Сейчас в Пентагоне якобы думают над тем, как изменить тактику боевого применения танков. Но сделать это невозможно. Россия производит много разведывательных и ударных беспилотников. Уничтоженная техника, переданная Киеву, очень напрягает Запад. Ведь, помимо Abrams, там уже были ликвидированы десятки боевых машин пехоты Bradley. Это произвело гнетущее впечатление на западных наблюдателей», — отметил Хроленко.

Он добавил, что M1A1 Abrams — слишком тяжёлый танк, у него не самое дальнобойное орудие, очень требовательный к топливу газотурбинный двигатель и тонкая броня наверху башни.

«Российские военные используют против Abrams и другой западной бронетехники не только дроны. Есть эффективные ракеты «воздух — земля», переносные реактивные гранатомёты, средства поражения для ударных вертолётов — всё это работает на большем расстоянии, чем дальность поражения орудий Abrams и Leopard», — пояснил специалист.

Западное военно-технологическое превосходство может существовать только при комплексной поддержке авиации и использовании тактических ракет, пояснил Александр Хроленко. В свою очередь, Вооружённые силы РФ уже успешно интегрировали в свою тактику использование разведывательных БПЛА и применяют их для оперативных ударов по важным целям.

«Вылетает разведывательный беспилотник, за ним стартует «Ланцет» и наносит удар. Это оперативно и безотказно. Кроме того, у ВС РФ есть разведывательные артиллерийские комплексы и корректируемые авиабомбы. Всё вместе это обеспечивает военно-технологический рывок, который Россия и демонстрирует на поле боя», — считает аналитик.

Схожую точку зрения в разговоре с RT выразил и военный эксперт Владислав Шурыгин.

«ВСУ отвели не только Abrams, они вообще отвели любую технику от линии соприкосновения — там, где её могут уничтожить. Поскольку совершенно очевидно, что наши средства воздушного поражения, в том числе дроны, являются одними из основных угроз для украинской бронетехники, с которой и так большой дефицит. То, что в первую очередь эвакуировали Abrams, лишний раз говорит о том, что никакое это не чудо-оружие и ничего в американских танках удивительного нет», — констатировал Шурыгин.

Осенью 2023 года на Abrams возлагались несоразмерные ожидания, хотя 30 таких танков всё равно не повлияли бы на ситуацию даже при более впечатляющих боевых характеристиках, уверен Шурыгин.

«Однако восторженные прогнозы о том, как они прорвут российскую оборону, оказались пустышкой — Abrams горели точно так же, как и все остальные», — сказал аналитик.

Российские же военные, которые сумели за небольшой срок поразить несколько этих машин, лишний раз подтвердили свои высокие профессиональные качества, подчеркнул Шурыгин.

«Мы очень внимательно изучали западную военную технику до того, как с ней столкнулись. ВС РФ уничтожают её артиллерией, противотанковыми ракетами, высокоточными системами, новейшими беспилотниками разных классов. Это закономерный результат. Россия просто показала, что является передовой военной державой», — заключил специалист.