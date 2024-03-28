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На Авдеевском направлении: МО РФ сообщило об уничтожении ещё одного танка Abrams

Бойцы группировки войск «Центр» уничтожили танк Abrams

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Роман Шимаев
ВС РФ уничтожили на Авдеевском направлении ещё один танк Abrams производства США, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, боевая техника была выведена из строя подразделениями группировки войск «Центр», которые на этом участке улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ. Также в течение прошедших суток были поражены два орудия М119, бронетранспортёр М113, две гаубицы М777 (все — производства США) и самоходная артиллерийская установка Krab (Польша). Средства ПВО сбили 131 украинский БПЛА, а также 26 снарядов РСЗО HIMARS (США) и Vampire (Чехия).
На Авдеевском направлении: МО РФ сообщило об уничтожении ещё одного танка Abrams
  • © Минобороны РФ

В течение прошедших суток российские военные уничтожили в зоне специальной военной операции танк Abrams, поставленный Соединёнными Штатами Америки в рамках военной помощи киевскому режиму. Это следует из сводки Минобороны РФ о ситуации в зоне СВО.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп 47, 53 и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Тоненькое, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30», — говорится в сообщении.

20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства сообщал, что с начала 2024 года ВСУ потеряли четыре танка Abrams. Всего войска киевского режима потеряли 11 тыс. единиц различного вооружения, а также 71 тыс. человек: «Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года».

Наряду с этим корреспондент RT Хассан Насср пообщался с российскими военными, уничтожившими один из американских танков в Бердычах (ДНР).

«[Танк] доставляли долго, украинцы на него надеялись. Танк плохой, работает не очень эффективно. Большая цель легко поражается», — рассказал один из бойцов.

Позднее ещё один Abrams был уничтожен силами расчёта системы «Град» группировки «Днепр» в тыловых районах ВСУ в Запорожской области.

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 32-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны возле н. п. Синьковка и Строевка (Харьковская область). Потери противника составили до 30 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 24-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии вблизи н. п. Красногоровка, Часов Яр, Клещеевка и Спорное (ДНР). Противник потерял свыше 370 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30 и два орудия М119 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны неподалёку от н. п. Урожайное и Старомайорское (ДНР). Потери противника составили до 145 военнослужащих и семь автомобилей.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах н. п. Работино (Запорожская область) и Михайловка (Херсонская область). Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

Кроме того, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбито 26 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства.

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