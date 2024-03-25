Военнослужащие группировки войск «Юг» в ходе работы на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районе нескольких населённых пунктов. По оценкам Минобороны РФ, противник в секторе потерял до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты Bradley американского производства.

В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что на Купянском направлении подразделения группировки «Запад» отразили атаку штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область).

По оценкам российской стороны, ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах н. п. Белогоровка (ЛНР), Клещеевка, Андреевка, Миньковка, Максимильяновка и Новомихайловка (ДНР).

По оценкам МО РФ, украинская сторона потеряла до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты Bradley, и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две САУ Krab польского производства, противотанковая пушка «Рапира», а также станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н».

Также на russian.rt.com Экс-полковник СБУ: армия России серьёзно давит на ВСУ по всему фронту

На Авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили десять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи (ДНР).

Противник потерял до 120 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ «Акация», гаубица Д-20, противотанковая пушка «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

Также по теме Артиллеристы уничтожили скопление ВСУ в районе Пятихаток в Запорожской области Российские артиллеристы уничтожили скопление живой силы противника в районе Пятихаток Запорожской области, заявил председатель...

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 102-й, 121-йи 128-й бригад теробороны в районах н. п. Малиновка (Запорожская область), Старомайорское и Макаровка (ДНР). ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и три автомобиля.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Работино, Нестерянка (Запорожская область) и Тягинка (Херсонская область). ВСУ потеряли здесь до 40 военнослужащих и девять пикапов.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах.

Средства противовоздушной обороны уничтожили 103 украинских беспилотника. Также сбит 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ураган».

Наряду с этим в пресс-службе Минобороны РФ рассказали о поражении ещё одного танка Abrams американского производства силами расчёта системы «Град» группировки «Днепр».

«Очень хорошо горит Abrams, даже от попадания «Града», — цитирует пресс-служба МО командира взвода управления РСЗО «Град» с позывным Чех.

Как уточнили в ведомстве, пехота и техника ВСУ были поражены в тыловых районах ВСУ в Запорожской области.