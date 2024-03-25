Экс-полковник СБУ: армия России серьёзно давит на ВСУ по всему фронту

Против украинских войск на линии фронта используется тактика «смертельных качелей», сейчас российские военные продвигаются на всех участках, ситуация «очень серьёзная», сообщил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«Держать постоянно в напряжении — всё равно ломается, вот они и продвигаются. Бердычи, Орловка, Тоненькое, Ивановское — уже зашли. Раньше были на околицах, а сейчас уже в сёлах», — признал он, слова экс-сотрудника СБУ приводит РИА Новости.

По оценкам Старикова, российские военные «очень серьёзно давят на Вооружённые силы Украины по всему фронту».

20 марта министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Вооружённые силы России продолжают выдавливать украинские войска с занимаемых позиций в зоне специальной военной операции. По его данным, военные потери украинской армии с начала текущего года превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения.

23 марта Министерство обороны сообщило, что войска России освободили населённый пункт Красное в ДНР и улучшили тактическое положение по переднему краю на Донецком направлении. Министерство также напомнило, что Вооружённые силы России в течение недели освободили два населённых пункта на Авдеевском направлении — Орловку и Тоненькое.