RT в Telegram
Подпишись

Экс-полковник СБУ: армия России серьёзно давит на ВСУ по всему фронту

Короткая ссылка
Против украинских войск на линии фронта используется тактика «смертельных качелей», сейчас российские военные продвигаются на всех участках, ситуация «очень серьёзная», сообщил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
Экс-полковник СБУ: армия России серьёзно давит на ВСУ по всему фронту
  • РИА Новости

«Держать постоянно в напряжении — всё равно ломается, вот они и продвигаются. Бердычи, Орловка, Тоненькое, Ивановское — уже зашли. Раньше были на околицах, а сейчас уже в сёлах», — признал он, слова экс-сотрудника СБУ приводит РИА Новости.

По оценкам Старикова, российские военные «очень серьёзно давят на Вооружённые силы Украины по всему фронту».

20 марта министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Вооружённые силы России продолжают выдавливать украинские войска с занимаемых позиций в зоне специальной военной операции. По его данным, военные потери украинской армии с начала текущего года превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения.

23 марта Министерство обороны сообщило, что войска России освободили населённый пункт Красное в ДНР и улучшили тактическое положение по переднему краю на Донецком направлении. Министерство также напомнило, что Вооружённые силы России в течение недели освободили два населённых пункта на Авдеевском направлении — Орловку и Тоненькое.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить