Шойгу: ВСУ с начала 2024 года потеряли 71 тысячу военных
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения», — сказал он.
Шойгу уточнил, что это почти в три раза выше показателей аналогичного периода 2023 года.
18 марта российский президент Владимир Путин заявил, что ВС России продвигаются каждый день и ведут «уже чуть больше, чем активную оборону» в зоне спецоперации.