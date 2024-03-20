Шойгу: ВСУ с начала 2024 года потеряли 71 тысячу военных

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что военные потери украинской армии с начала текущего года превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения.

Об этом пишет РИА Новости.

«В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения», — сказал он.

Шойгу уточнил, что это почти в три раза выше показателей аналогичного периода 2023 года.

18 марта российский президент Владимир Путин заявил, что ВС России продвигаются каждый день и ведут «уже чуть больше, чем активную оборону» в зоне спецоперации.