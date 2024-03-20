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Шойгу: ВС России продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых позиций

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Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России продолжают выдавливать украинские войска с занимаемых позиций в зоне специальной военной операции.
Шойгу: ВС России продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых позиций
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Минобороны России.

«Группировки российских войск продолжают выдавливание противника c занимаемых позиций и не дают ему закрепиться на новых рубежах», — подчеркнул министр.

По словам Шойгу, в украинских войсках участились случаи дезертирства на фоне больших потерь.

Ранее Шойгу сообщил, что военные потери украинской армии с начала текущего года превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения.

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