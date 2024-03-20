Шойгу: ВС России продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых позиций
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Минобороны России.
«Группировки российских войск продолжают выдавливание противника c занимаемых позиций и не дают ему закрепиться на новых рубежах», — подчеркнул министр.
По словам Шойгу, в украинских войсках участились случаи дезертирства на фоне больших потерь.
Ранее Шойгу сообщил, что военные потери украинской армии с начала текущего года превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц различного вооружения.