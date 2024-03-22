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ВС России за неделю освободили два села на Авдеевском направлении

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Вооружённые силы России в течение недели освободили два населённых пункта на Авдеевском направлении.
ВС России за неделю освободили два села на Авдеевском направлении
  • РИА Новости

Об этом информирует Минобороны России в еженедельной сводке.

«На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией освобождены населённые пункты Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики», — заявили в министерстве.

Украинские войска за неделю потеряли на этом направлении более 2195 военных, два танка, 21 боевую бронированную машину и 28 орудий полевой артиллерии. 

Также Вооружённые силы России за неделю освободили населённый пункт Мирное Запорожской области на Южно-Донецком направлении. 

Отмечается, что населённый пункт освобождён подразделениями группировки войск «Восток» российской армии. Кроме того, они улучшили тактическое положение по переднему краю.

Также ВС России уничтожили за неделю девять пусковых установок РСЗО Vampire.

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