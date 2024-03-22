МО: ВС России уничтожили за неделю девять пусковых установок РСЗО Vampire

ВС России уничтожили за неделю девять пусковых установок РСЗО Vampire чешского производства, сообщили в Минобороны России.

«Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожено девять пусковых установок РСЗО Vampire чешского производства», — говорится в сообщении.

Также была уничтожена батарея зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две станции контрбатарейной борьбы производства США.

Ранее Минобороны России сообщило, что была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.