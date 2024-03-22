МО: над Белгородской областью уничтожены восемь снарядов РСЗО Vampire
«Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении.
Ранее в Белгороде более 30 квартир в шести многоквартирных домах получили повреждения в результате обстрела города со стороны ВСУ.
Также сообщалось, что истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России при помощи фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции ударил по опорнику и живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении.