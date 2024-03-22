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МО: над Белгородской областью уничтожены восемь снарядов РСЗО Vampire

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Минобороны России сообщило, что около 07:30 мск была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с применением РСЗО RM-70 Vampire.

«Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Ранее в Белгороде более 30 квартир в шести многоквартирных домах получили повреждения в результате обстрела города со стороны ВСУ.

Также сообщалось, что истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России при помощи фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции ударил по опорнику и живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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