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В Белгороде более 30 квартир получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ

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В Белгороде более 30 квартир в шести многоквартирных домах получили повреждения в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.
В Белгороде более 30 квартир получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в одном из домов осколки снаряда прилетели на верхние этажи, поэтому существует угроза обрушения балкона.

Кроме того, добавил губернатор, в результате атаки в городе зафиксировано повреждение на линии электропередачи, без света остаются около 5 тыс. жителей.

Ранее Гладков сообщил, что пять человек пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ.

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