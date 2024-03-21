В Белгороде более 30 квартир получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, в одном из домов осколки снаряда прилетели на верхние этажи, поэтому существует угроза обрушения балкона.
Кроме того, добавил губернатор, в результате атаки в городе зафиксировано повреждение на линии электропередачи, без света остаются около 5 тыс. жителей.
Ранее Гладков сообщил, что пять человек пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ.