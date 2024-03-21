Гладков: пять человек пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района

Согласно предварительной информации, пять человек пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ.

РИА Новости

Об этом заявил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, над городом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. «По предварительной информации, пострадали пять человек», — отметил Гладков. Пострадали две женщины и трое мужчин.⠀ Ранее в Белгороде здание спортивного комплекса «Белгород Арена» получило повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.