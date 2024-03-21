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Гладков: пять человек пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района

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Согласно предварительной информации, пять человек пострадали в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ.
Гладков: пять человек пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района
  • РИА Новости

Об этом заявил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, над городом и Белгородским районом сработала российская система ПВО.

«По предварительной информации, пострадали пять человек», — отметил Гладков.

Пострадали две женщины и трое мужчин.⠀

Ранее в Белгороде здание спортивного комплекса «Белгород Арена» получило повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

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