Гладков: пять человек пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района
- РИА Новости
Об этом заявил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, над городом и Белгородским районом сработала российская система ПВО.
«По предварительной информации, пострадали пять человек», — отметил Гладков.
Пострадали две женщины и трое мужчин.⠀
Ранее в Белгороде здание спортивного комплекса «Белгород Арена» получило повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.