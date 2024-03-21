Здание «Белгород-Арены» получило повреждения при обстреле со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Центральный вход — практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря — их нет, всё разбито», — сказал он.
По словам Черникова, остекление арены повреждено на 20%. Кроме того, оборудование получило повреждения.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о запуске оповещения об опасности в Белгороде и Белгородском районе, оно продлилось около 20 минут.
Через некоторое время в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.