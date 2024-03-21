Здание «Белгород-Арены» получило повреждения при обстреле со стороны ВСУ

В Белгороде здание спортивного комплекса «Белгород-Арена» получило повреждения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, сообщил директор учреждения Юрий Черников.

«Центральный вход — практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря — их нет, всё разбито», — сказал он.

По словам Черникова, остекление арены повреждено на 20%. Кроме того, оборудование получило повреждения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о запуске оповещения об опасности в Белгороде и Белгородском районе, оно продлилось около 20 минут.

Через некоторое время в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области.