Корреспондент RT: трофейную натовскую технику направляют на фронт для ВС России
- РИА Новости
Так, например, трофейными стали американский бронетранспортёр М113 и турецкий БТР Kirpi. Российские специалисты посмотрели, что в них есть интересного, и узнали о главных недостатках.
В американском М113 все надписи — на немецком языке, потому что он стоял на вооружении в Германии, сообщил российский военный.
Турецкий БТР, вмещающий до 13 человек, производитель попытался сделать удобным, но все удобства в условиях боёв приносят «нехорошие вещи», признал военнослужащий.
«Автомобиль был подорван... Разбирались, смотрели, что здесь интересного, что хорошего. Конечно, большой минус автомобиля — он достаточно тяжёлый, весит 20 т, хороший плюс — очень сильный мотор», — сказал собеседник.
В декабре российские бойцы после штурма позиций «Азова»* на Краснолиманском направлении получили редкий трофей — литовскую станцию радиоэлектронной борьбы Sky Wiper Omni. Этот «чемоданчик» уже передали на завод, где его будут исследовать. Всего Украина получила 50 таких устройств.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.