Натовскую военную технику, которую побили во время боёв в Авдеевке, ремонтируют и направляют на фронт уже в составе ВС России, рассказал в своём сюжете корреспондент Хассан Насср.

Так, например, трофейными стали американский бронетранспортёр М113 и турецкий БТР Kirpi. Российские специалисты посмотрели, что в них есть интересного, и узнали о главных недостатках.

В американском М113 все надписи — на немецком языке, потому что он стоял на вооружении в Германии, сообщил российский военный.

Турецкий БТР, вмещающий до 13 человек, производитель попытался сделать удобным, но все удобства в условиях боёв приносят «нехорошие вещи», признал военнослужащий.

«Автомобиль был подорван... Разбирались, смотрели, что здесь интересного, что хорошего. Конечно, большой минус автомобиля — он достаточно тяжёлый, весит 20 т, хороший плюс — очень сильный мотор», — сказал собеседник.

В декабре российские бойцы после штурма позиций «Азова»* на Краснолиманском направлении получили редкий трофей — литовскую станцию радиоэлектронной борьбы Sky Wiper Omni. Этот «чемоданчик» уже передали на завод, где его будут исследовать. Всего Украина получила 50 таких устройств.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.